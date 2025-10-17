Nach dem Fund eines toten Säuglings in Maulburg bittet die Polizei um Hinweise. Ein anonymes Portal steht nun bereit, unter dem Menschen sich diskret melden können.

red/dpa/lsw 17.10.2025 - 15:42 Uhr

Nach dem Fund eines toten Säuglings in einem Müllsack in Maulburg (Kreis Lörrach) hat die Polizei nun ein Portal freigeschaltet, in dem Menschen diskret und anonym Hinweise geben können. Man sei auf jede Information angewiesen, egal wie unbedeutend sie erscheinen möge, teilte die Polizei mit. Vielleicht habe jemand etwas gesehen oder in seinem Umfeld eine Frau bemerkt, die sich in einer schwierigen Lebenssituation befunden habe.