Der Bern Airport nimmt Abschied von seinem wohl bekanntesten tierischen Bewohner: Flughafenkater Maverick ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der getigerte Kater gehörte über Jahre hinweg zum Alltag am Flughafen Bern-Belp.

Ein Platz am Flughafen Bern bleibt leer: Kater Maverick, vielen Passagieren und Mitarbeitenden am Bern Airport als „Flughafen-Büsi“ bekannt, ist tot. Wie der Flughafen auf Social Media mitteilte, starb der Kater in der Nacht auf Sonntag bei einem Verkehrsunfall außerhalb des Flughafenareals.

„Maverick, unser geliebter Flughafenkater, ist vergangene Nacht bei einem Verkehrsunfall außerhalb des Flughafenareals verstorben“, schreibt der Bern Airport. Über viele Jahre sei er weit mehr als nur eine Katze gewesen: „ein treuer Begleiter, ein herzlicher Empfang für unsere Passagiere“ und ein fester Teil der Flughafenfamilie.

Maverick war am Flughafen Bern längst eine kleine Berühmtheit

Der getigerte Kater war am Flughafen Bern-Belp kein unbekannter Gast. Über Jahre streifte er über das Gelände und wurde immer wieder von Passagieren, Crews und Flughafenmitarbeitenden gesehen. Der Flughafen beschreibt ihn als Tier, das oft neben dem Hangar saß und die Flugzeuge beim Starten und Landen beobachtete, „als würde er selbst über den Himmel wachen“.

Zu dem Abschied veröffentlichte der Bern Airport mehrere Schwarz-Weiß-Bilder von Maverick: mal auf dem Rollfeld, mal vor einem Flugzeug, mal entspannt liegend in Flughafenkulisse. Die Bilder zeigen, wie selbstverständlich der Kater offenbar zum Alltag am kleinen Schweizer Flughafen gehörte.

Seinen Namen bekam Maverick erst 2024

Bekannt war der Kater schon lange, einen offiziellen Namen bekam er aber erst im Jahr 2024. Damals berichtete unter anderem watson.ch über die Namenssuche für das „Flughafen-Büsi“ im Belpmoos. Radio Bern1 hatte Hörerinnen und Hörer aufgerufen, Vorschläge einzureichen. Durchgesetzt hat sich schließlich „Maverick“. Der Name war eine Anspielung auf den Film „Top Gun“, in dem Tom Cruise die Figur Pete „Maverick“ Mitchell spielt.

Maverick war zu diesem Zeitpunkt bereits über zwölf Jahre alt. Der Kater lebte nicht erst seit der Namensgebung am Flughafen. Vielmehr war er dort schon seit Jahren unterwegs – zunächst namenlos, später als fester Charakter des Bern Airport.

Katzen haben am Flughafen Bern Tradition

Dass eine Katze auf dem Gelände des Flughafens Bern-Belp lebt, war offenbar kein Einzelfall. Flughafenchef Urs Ryf sagte 2024 laut watson.ch, Katzen auf und im Flughafen hätten dort seit 1996 Tradition. Das erste „Airport-Büsi“ habe Fritz geheißen und sei ebenfalls bei einem Unfall ums Leben gekommen.

Auch Maverick wurde den Angaben zufolge früher teilweise noch „Fritz“ genannt. Mehrfach soll er zu seinem eigentlichen Besitzer zurückgebracht worden sein – allerdings ohne Erfolg. Der Kater entschied sich offenbar immer wieder für den Flughafen. Geschlafen habe er in der rund um die Uhr besetzten Informationszentrale, tagsüber sei er über das Vorfeld spaziert und habe im Grünbereich Mäuse gejagt.

Ein Sicherheitsproblem sah der Flughafen darin damals nicht. Maverick meide laufende Triebwerke und Propeller, sagte Ryf 2024. Vielmehr habe sich der Kater für Passagiere und Besatzungen interessiert, nachdem Flugzeuge geparkt waren. Dann habe er sich bei der Treppe positioniert und Streicheleinheiten abgeholt.

Große Anteilnahme nach Mavericks Tod

Der Tod des Katers hat in den sozialen Netzwerken viele Reaktionen ausgelöst. In einem weiteren Beitrag bedankte sich der Bern Airport bei der Community. Mehr als drei Millionen Menschen hätten Mavericks Geschichte gesehen, Tausende Nachrichten, Kommentare und Reaktionen seien eingegangen.

Besonders berührt zeigte sich der Flughafen darüber, dass auch viele Menschen Anteil nahmen, die Maverick nie persönlich begegnet waren. „Maverick hat mehr Menschen berührt, als wir je für möglich gehalten hätten“, schrieb der Bern Airport.

Für den Flughafen Bern war Maverick damit mehr als ein Tier, das zufällig auf dem Gelände lebte. Er wurde zu einem kleinen Wahrzeichen des Flughafens – einem vertrauten Begleiter zwischen Hangar, Rollfeld und Passagieren. Nun bleibt sein Platz am Flughafen leer.