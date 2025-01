Bei der Schulleitung des Backnanger Max-Born-Gymnasiums gehen am Dienstag E-Mails mit Drohungen ein. Die Polizei leitet vorübergehend Schutzmaßnahmen ein und ermittelt nun.

Chris Lederer 22.01.2025 - 16:46 Uhr

Die Schulleitung am Max-Born-Gymnasium in Backnang (Rems-Murr-Kreis) hat am Dienstag Drohungen per E-Mail erhalten. Diese Mails hätten sich laut einem Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen von Drohmails unterschieden, wie sie in jüngster Zeit bundesweit an mehreren Schulen aufgetaucht sind. Die Polizei habe daraufhin sofort die Ermittlungen aufgenommen und vorübergehend Schutzmaßnahmen eingeleitet. Genauer möchte sie sich dazu aus taktischen Gründen nicht äußern.