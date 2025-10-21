Der Max-Eyth-See bleibt Stuttgarts Problemkind. Jedes Jahr kämpft die Stadt dort gegen wuchernde Wasserpflanzen. Und auch die Fische leiden. Eine neu Idee verspricht Abhilfe.
15.10.2025 - 11:00 Uhr
Das Hornblatt hatte Stuttgarts größten See – den Max-Eyth-See – im Sommer wieder fest im Griff. „Wir haben in diesem Jahr unsere Mäheinsätze verdoppelt“, sagt Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) im Gespräch mit Bürgern in Mühlhausen. Die Wasserqualität des Sees sei zwar gestiegen und der Fischbestand habe sich erholt, aber die hartnäckige Wasserpflanze schränke den Freizeit- und Wassersport nach wie vor ein.