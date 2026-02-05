An diesem Mittwoch schoss auf einmal eine Wasserfontäne aus dem Boden bei der Max-Lang-Straße. Was war passiert?
05.02.2026 - 14:00 Uhr
Das ist nun wahrlich etwas Besonderes, wenn einem auf dem üblichen Weg zur Arbeit auf einmal eine gewaltige Wasserfontäne meterhoch in den Himmel schießt. Unserem Leser Bernd R. ist genau dies geschehen an diesem Mittwochmorgen in der Leinfeldener Max-Lang-Straße bei einer Baustelle. Und er hat das getan, was andere in dieser Situation wohl auch machen würden: am Straßenrand eine Parklücke gesucht und anschließend das seltene Ereignis fotografiert.