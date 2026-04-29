Max Raabe in Stuttgart: Lieder über Liebe, Leidenschaft und Topfpflanzen

So wunderbar hochwertig-filigran Lieder wie „Ich küsse Ihre Hand, Madame“, „Liebling, mein Herz lässt dich grüßen“, „Mein kleiner grüner Kaktus“ oder „Ich wollt’ ich wär ein Huhn“ arrangiert sind, die Max Raabe mit seinem Palast Orchester spielt; so grandios Raabe mit anschmiegsam-weicher Kopfstimme Lieder über Liebe, Leidenschaft und Topfpflanzen vorträgt; so süffisant-stur er zwischen den Stücken die Komponisten und Texter seines Repertoires aufsagt und kuriose Einleitungen erfindet: Ein bisschen hat sich diese Idee, die Schlager der 1920 und 1930 Jahre hübsch aufzupolieren in all den Jahren doch abgenutzt.