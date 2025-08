„Blood of My Blood“ bei MagentaTV Outlander-Spin-off startet schon diese Woche

Am 9. August startet mit „Outlander: Blood of My Blood“ das erste Spin-off zur Zeitreiseserie. Erzählt wird die Vorgeschichte von Claire und Jamie – mit Fokus auf ihre Eltern, zwei Zeitebenen und einem unerwarteten Familiengeheimnis.