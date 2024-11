Umstrittener AfD-Politiker will in den Bundestag

Im Frühjahr hatte er der AfD-Spitze den Europawahlkampf mit Negativschlagzeilen vermasselt. Im EU-Parlament haben ihn seine AfD-Kollegen öffentlich ausgegrenzt. Jetzt will Maximilian Krah nach Berlin.

red/dpa 22.11.2024 - 17:04 Uhr

Der AfD-Europaabgeordnete Maximilian Krah strebt einen Wechsel in den Bundestag an. Entsprechende Medienberichte wurden der Deutschen Presse-Agentur aus Parteikreisen bestätigt. Krah selbst sagte „Welt am Sonntag“ und „taz“, die Kandidatur sei noch nicht entschieden. Er bestätigte aber Gesprächstermine in Sachsen mit verschiedenen AfD-Kreisvorsitzenden. Er habe großen Zuspruch bekommen für eine Kandidatur für den Bundestag, sagte Krah der „Süddeutschen Zeitung“. Die Stimmung an der Basis in Sachsen sei eindeutig. Bis Ende November werde es eine Entscheidung geben.