MayerS kauft Wiedmaier Bäckerei aus Salach übernimmt acht Filialen im Rems-Murr-Kreis
Die MayerS Bäckerei-Konditorei GmbH aus Salach übernimmt alle acht Fachgeschäfte der Bäckerei Wiedmaier aus Urbach. Was sich ändert – und was gleich bleibt.
Zum Jahreswechsel verändert sich die Bäckereilandschaft im Rems-Murr-Kreis: Die acht Filialen der Bäckerei-Conditorei Wiedmaier werden Teil von MayerS, einem traditionsreichen Familienunternehmen aus Salach im Landkreis Göppingen. Die neuen Betreiber Simone und Alexander Mayer versprechen Kontinuität und eine schrittweise Modernisierung der Standorte. Für die Kundschaft im Rems-Murr-Kreis ändert sich zunächst wenig; sichtbar wird der Wechsel aber schnell.