  Neue Filiale soll noch 2025 in Donzdorf eröffnet werden

McDonald's in Donzdorf Neue Filiale soll noch 2025 in Donzdorf eröffnet werden

1
Da fliegt der Sand, beim Spatenstich der McDonalds-Filiale in Donzdorf (v.l.): Daniel Bolg (Projektleiter), Eric Meiser (Prokurist Heim), Bürgermeister Martin Stölzle, Jamshed Dezham, Roland Vetter (McDonald’s), Raffaele Ciavarella Foto: Carlucci

In Donzdorf soll im Dezember eine McDonald’-Filiale eröffnet werden. Diese Woche war Spatenstich. Der Bürgermeister verspricht sich positive Effekte für seine Gemeinde.

Die Stadt Donzdorf bekommt eine Filiale des Restaurantriesen McDonald’s. Diese wird die Dritte im gesamten Landkreis neben Eislingen und Gruibingen und entsteht seit dem 8. August auf einem Grundstück von rund 3500 Quadratmetern im Donzdorfer Industriegebiet. Das Grundstück in der Dieselstraße gehört der „Ciavarella eGbR“, die verschiedene Flächen um Donzdorf herum besitzt und vermietet.

 

