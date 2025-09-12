McDonald’s in Donzdorf: Neue Filiale soll noch 2025 in Donzdorf eröffnet werden

Die Stadt Donzdorf bekommt eine Filiale des Restaurantriesen McDonald’s. Diese wird die Dritte im gesamten Landkreis neben Eislingen und Gruibingen und entsteht seit dem 8. August auf einem Grundstück von rund 3500 Quadratmetern im Donzdorfer Industriegebiet. Das Grundstück in der Dieselstraße gehört der „Ciavarella eGbR“, die verschiedene Flächen um Donzdorf herum besitzt und vermietet.

Photovoltaik-Anlage auf dem Dach

Eröffnet werden soll das Restaurant am 9. Dezember. „Im Moment sind wir gut im Zeitplan“, sagt Dezham. Gebaut wird die neue Filiale von der Firma Heim aus Göppingen, welche schon einige Projekte für McDonalds verwirklicht hat.

Dezham sagt, ihm sei extrem wichtig, sich auch sozial für seine Restaurants zu engagieren. „Wir sehen uns als Chancengeber“, so Dezham. Auch sonst soll das Restaurant fortschrittlich sein. Durch eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach soll die Filiale bis zu 35 Prozent ihres Energiebedarfs vollständig selbst stemmen können. Vier der 31 Parkplätze sind mit E-Ladestationen ausgestattet. Auch wird die Filiale über zwei Drive-In-Straßen verfügen.

Bürgermeister Stölzle bringt in all der Freude auch ein etwas leidiges Thema vor: Mit jedem Schnellrestaurant kommt auch die Frage nach der Entsorgung des Mülls. „Wir als Stadt werden zweimal im Jahr sogenannte Ortsputzeten durchführen“, auch wenn man wahrscheinlich nie komplett dafür sorgen könne, dass alle ihren Müll ordentlich entsorgen werden, räumt er ein.

Beim symbolischen Spatenstich war dann am Dienstag aber anderes wichtiger. „Auf eine gute Nachbarschaft und einen reibungslosen Bauablauf“, das wünschte Stölzle dem Projekt und Franchisenehmer Dezham gutes Gelingen.