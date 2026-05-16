Bei dem toten Wal vor der dänischen Insel Anholt handelt es sich nach Angaben der Behörden um den als "Timmy" bekannten, zuvor in der Ostsee gestrandeten Buckelwal. An dem Tier wurde ein zuvor angebrachter Tracker gefunden, wie das Umweltministerium in Mecklenburg-Vorpommern und die dänische Umweltbehörde mitteilten.

dpa 16.05.2026 - 16:12 Uhr

Anholt - Bei dem toten Wal vor der dänischen Insel Anholt handelt es sich nach Angaben der Behörden um den als "Timmy" bekannten, zuvor in der Ostsee gestrandeten Buckelwal. An dem Tier wurde ein zuvor angebrachter Tracker gefunden, wie das Umweltministerium in Mecklenburg-Vorpommern und die dänische Umweltbehörde mitteilten.