Wegen des Todes des achtjährigen Fabian aus Güstrow sitzt seit Anfang November eine Tatverdächtige in U-Haft. Ihr Anwalt bezweifelt die Haftgründe und hat einen entsprechenden Antrag gestellt.
24.11.2025 - 17:00 Uhr
Rostock/Güstrow - Der Anwalt der im Fall des getöteten Fabian aus Güstrow festgenommenen Tatverdächtigen will die Entlassung seiner Mandantin aus der Untersuchungshaft erwirken. "Von meiner Seite aus wurde ein Haftprüfungsantrag gestellt", sagte Rechtsanwalt Andreas Ohm der Deutschen Presse-Agentur. Dieser gehe zum Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Rostock. Zuvor hatte der "Nordkurier" über den Antrag berichtet.