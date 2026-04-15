Im Fall des getöteten achtjährigen Fabian sitzt die Tatverdächtige seit Anfang November in U-Haft. Nun stehen die Termine für die Hauptverhandlung fest. Demnach wird es ein langer Prozess.
15.04.2026 - 09:52 Uhr
Rostock - Im Fall des getöteten achtjährigen Fabian aus Mecklenburg-Vorpommern soll in Kürze der Mordprozess gegen eine 30-Jährige beginnen. Sie sitzt seit Anfang November in Untersuchungshaft. Das Landgericht Rostock hat nach eigenen Angaben die Anklage der Staatsanwaltschaft Rostock zugelassen. Demnach wird der Frau, die dem Jungen gut bekannt gewesen sein soll, vorgeworfen, Fabian am 10. Oktober "heimtückisch und aus sonst niedrigen Beweggründen" getötet zu haben.