Mitte Oktober wurde der getötete achtjährige Fabian am Ufer eines Tümpels entdeckt. Eine Frau sitzt unter Mordverdacht in Untersuchungshaft. Was passiert aktuell bei Klein Upahl?
Klein Upahl - Im Fall des getöteten achtjährigen Fabian aus Güstrow untersucht die Polizei erneut die Umgebung des Fundortes. Am Donnerstagmittag waren nach Aussage einer Polizeisprecherin 22 Beamte bei Klein Upahl südlich von Güstrow im Einsatz. Sie suchten eine Wiese ab und benutzten dabei auch Metalldetektoren. "Wir gucken hier nach tatrelevanten Gegenständen noch mal", sagte die Sprecherin. Zuvor hatte "Bild" berichtet.