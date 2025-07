Ein E-Commerce-Riese aus China will den Elektronikhändler Ceconomy – also Mediamarkt und Saturn – schlucken. Den hat unlängst noch Digitalminister Wildberger geführt.

Matthias Schiermeyer 31.07.2025 - 16:06 Uhr

Karsten Wildberger, der neue Bundesdigitalminister, wird genau gewusst haben, was er tat, als er Ende April seinen kurzfristigen Abgang beim früheren Arbeitgeber kund getan hat. Denn dahinter steckte nicht nur der Aufstieg in den politischen Berliner Olymp, sondern auch der Abschied von Ceconomy, also dem Unternehmen, das er fast vier Jahre lang geführt hat. Die „Tatsache, dass unser Unternehmen hervorragend für die Zukunft aufgestellt ist, erleichtert mir den Abschied“, so Wildberger damals. Das Führungsteam werde den Wachstumskurs „konsequent fortsetzen“.