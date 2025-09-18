Der chinesische Online-Konzern JD.com darf den Elektronikhändler Ceconomy übernehmen, der die Marken Mediamarkt und Saturn betreibt.
18.09.2025 - 11:47 Uhr
Das Bundeskartellamt hat dem chinesischen Online-Konzern JD.com grünes Licht für die Übernahme des Düsseldorfer Elektronikhändlers Ceconomy gegeben, der die Marken Mediamarkt und Saturn betreibt. "JD.com ist bislang nur in sehr geringem Umfang in Deutschland aktiv", erklärte Kartellamtspräsident Andreas Mundt am Donnerstag zur Begründung. Zugleich wies die Behörde darauf hin, dass "etwaige sicherheitspolitische Aspekte" der Übernahme einer Prüfung durch das Bundeswirtschaftsministerium unterliegen.