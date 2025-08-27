Nur die Neugier zähle, findet Gert Scobel. Der bekannte Fernsehmann macht auch mit 66 Jahren weiter und reaktiviert jenseits der Öffentlich-Rechtlichen seinen philosophischen Youtube-Kanal.
27.08.2025 - 05:55 Uhr
Köln - Moderator Gert Scobel führt seinen von 3sat eigentlich eingestellten Youtube-Kanal fort - mit dem alten Namen. Wiederbelebt wird er an neuer Stelle und von Scobel als Rentner, der der 66-Jährige neuerdings ist. Losgehen soll es am 4. September unter youtube.com/@gertscobelyoutube.