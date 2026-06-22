Erst Haftbefehl, dann Shirin David und Xatar, jetzt OG Keemo: Dokus über Rapper bei Streamingdiensten und Sendern scheinen sich gerade zu häufen. Dahinter steckt nicht nur der Erfolg des Genres.
22.06.2026 - 12:54 Uhr
Berlin - Haftbefehl, Shirin David und Xatar haben etwas gemeinsam: Sie alle gehören zu dem Kreis der Rapper, die eine eigene Dokumentation bekommen haben. Nun hat das ZDF den Rapper OG Keemo und den Produzenten Funkvater Frank in einer aktuellen Doku-Serie begleitet. Solche Porträts – besonders über Figuren im Deutschrap – scheinen sich zu häufen. Woran liegt das?