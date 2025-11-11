In einer Reality-Show von RTL+ bespuckt ein Kandidat Frauen - und der Sender schaut zu. Welche moralischen Grenzen gelten noch im Kampf um Aufmerksamkeit?
11.11.2025 - 13:21 Uhr
München - Dass im Reality-Fernsehen oft Grenzen überschritten werden, ist nicht neu. Was RTL+ jetzt aber bei "Temptation Island VIP" gezeigt hat, hat dennoch einen Skandal ausgelöst. Kandidat Alex Petrović hat Frauen bespuckt. Die aktuelle Folge schlägt hohe Wellen, in sozialen Netzwerken sind die Kommentare empört, es hagelt es Kritik.