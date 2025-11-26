Das erste Event später am Tag und insgesamt weniger öffentliche Auftritte - die «New York Times» analysiert Unterschiede zwischen Trumps erster und zweiter Präsidentschaft. Das gefällt ihm gar nicht.
Washington - US-Präsident Donald Trump hat sich über einen Artikel der "New York Times" über sein Auftreten echauffiert und dabei auch die Autorin persönlich beleidigt. In einem am Dienstag veröffentlichten Bericht schrieb die Zeitung über den 79-Jährigen, dass er weniger öffentlich auftrete als in seiner ersten Amtszeit und bei solchen Auftritten zudem gelegentlich Anzeichen von Müdigkeit zeige.