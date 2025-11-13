In einer Reality-Show von RTL+ bespuckt ein Kandidat Frauen und wird dafür im Netz scharf angegriffen. Jetzt äußert er sich selbst.
13.11.2025 - 13:32 Uhr
München - Reality-Kandidat Aleks Petrović hat sich nach dem Spuck-Skandal bei "Temptation Island VIP" entschuldigt. "Ich habe Dinge gesagt und getan, die verletzend und respektlos waren", schreibt der 34-Jährige in seiner Instagram-Story. "Ich möchte mich ausdrücklich für die von meiner Seite getätigten Aussagen bzw. für das an den Tag gelegte Verhalten entschuldigen."