dpa 02.12.2025 - 10:00 Uhr

Köln (dpa) – RTL Deutschland baut im Zuge einer Neustrukturierung rund 600 Stellen ab. Man stehe vor zwei großen Herausforderungen – dem tiefgreifenden Wandel im Medienmarkt und der schwierigen konjunkturellen Lage, sagte RTL-Deutschlandchef Stephan Schmitter der Deutschen Presse-Agentur.