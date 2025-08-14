Für die Streaminganbieter sind die Jahre des riesigen Wachstums offensichtlich vorbei. Das ältere Publikum wird jetzt als Zielgruppe attraktiver, besagt eine großangelegte Analyse von Medienforschern.
14.08.2025 - 09:49 Uhr
Berlin - Die Streaminganbieter in Deutschland erreichen nur bei Menschen über 30 noch Zuwächse. "Erstmals ziehen die 30- bis 49-Jährigen bei der Streaming-Abo-Nutzung mit 68 Prozent an den Jüngeren (14-29 Jahre) mit 66 Prozent vorbei", steht in der Bewegtbild-Studie "Screens in Motion 2025" der Zeitschrift "TV Spielfilm" aus dem Burda Verlag.