US-Präsident Donald Trump wirft der renommierten Tageszeitung vor, Falschinformationen über ihn und seine Bewegung verbreitet zu haben.
16.09.2025 - 07:04 Uhr
Washington - US-Präsident Donald Trump hat eine Klage gegen die "New York Times" angekündigt, in der er 15 Milliarden Dollar von der Zeitung fordern will. Das Blatt sei "zu einem regelrechten "Sprachrohr" der radikalen linken Demokratischen Partei geworden", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Die "New York Times" nahm zunächst keine Stellung zu Trumps Ankündigung.