Michel Friedman in Stuttgart „Wenn die AfD an die Macht kommt, verlasse ich das Land“

Michel Friedman will die Demokratie verteidigen – vor der AfD. Was Oskar Schindler ihm dabei zuruft, wie er über Kreisligafußball denkt und warum er trotz der Bedrohungslage nicht mehr in einer Panzerlimousine fährt, erzählt der 63-Jährige im Interview.