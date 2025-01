Appell von Bosch, ZF, IG Metall und anderen So schlagen die großen Zulieferer beim Bundeskanzler Alarm

In einem Brief an Kanzler Olaf Scholz dringen die fünf größten Zulieferunternehmen und die IG Metall auf Unterstützung. An erster Stelle steht dabei die Förderung der Elektromobilität, aber auch die Revision des Neuzulassungsstopps für Verbrenner 2025.