Pressekodex, Volontariat und Stehsatz – was sich dahinter verbirgt, können Schülerinnen und Schüler auch im neuen Schuljahr beim Projekt „Zeitung in der Schule“ erfahren.
24.09.2025 - 10:45 Uhr
Eine Frage kommt quasi immer: „Wie viel verdient man als Redakteurin?“ Und damit die Schülerinnen und Schüler sich gleich selbst im Recherchieren ausprobieren können, lautet die Antwort, dass man das im Gehaltstarifvertrag für Redakteurinnen und Redakteure an Tageszeitungen nachschauen kann – sofern der jeweilige Arbeitgeber nach Tarif bezahlt.