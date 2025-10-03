Medienbildung in der Schule Weniger als „besser als nichts“
Das neue Schulfach Medienbildung soll Kinder zu digitaler Mündigkeit erziehen. Doch in der aktuellen Form dürfte das kaum gelingen, sagen Leute aus der Praxis.
Wenn es so einfach wäre! Ein Verbot, ein Zauberspruch, und augenblicklich ist der Geist zurück in der Flasche. Australien erlaubt Social Media erst ab 16 Jahren. Baden-Württemberg wählt im Frühjahr einen neuen Landtag, auch hier fordert die Politik Verbote. Kein Satz dazu, wie ein solches Verbot umgesetzt werden könnte. Und Australien zeigt auch: Das Verbot wird mühelos umgangen.