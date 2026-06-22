Wie kann man Kinder und Jugendliche auf Instagram, TikTok oder YouTube besser schützen? CDU und CSU sprechen sich für verschiedene Altersgrenzen je Plattform aus – und wollen schon bald tätig werden.
22.06.2026 - 14:09 Uhr
Berlin - Die Unionsfraktion im Bundestag will variable Altersgrenzen für verschiedene Social-Media-Plattformen einführen. "Wir wollen das im Herbst auf den Weg bringen. Kinder und Jugendliche müssen in der digitalen Welt geschützt werden", sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Anja Weisgerber (CSU) der "Augsburger Allgemeinen". Man dürfe in Deutschland nicht auf eine EU-Regelung warten.