Vor Kurzem hatte Bundestagspräsidentin Julia Klöckner Parallelen zwischen „taz“ und dem rechten Online-Portal Nius gezogen. Nun springt ihr Markus Söder bei.
22.10.2025 - 13:11 Uhr
Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat das rechtspopulistische Internetportal Nius mit der „taz“ verglichen. Zur Eröffnung der Medientage München wurde Söder am Mittwoch auf ein Interview angesprochen, das er Nius vor einiger Zeit gegeben hatte. Zur Rechtfertigung sagte Söder: „Ich würde auch der ‚taz’ ein Interview geben.“ Bei der „taz“ habe er aber keine Hoffnung, auch nur einen Leser davon zu überzeugen, CSU zu wählen, so Söder weiter.