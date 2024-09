Medikamente in Stuttgart gestohlen

Ein Mann soll Arznei im Karl-Olga-Krankenhaus in Stuttgart Arznei gestohlen haben. Nach einer Flucht über mehrere Stockwerke schnappt ihn das Personal.

Sebastian Steegmüller 09.09.2024 - 15:24 Uhr

Polizeibeamte haben am Sonntagnachmittag einen 32 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, im Karl-Olga-Krankenhaus in Stuttgart-Ost Medikamente gestohlen zu haben. Dass der Tatverdächtige noch im Gebäude an der Hackstraße gefasst wurde, ist dem Klinikpersonal zu verdanken.