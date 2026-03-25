Zum anstehenden Saisonstart stellt der Europa-Park sein neues Programm vor. Der neue Themenbereich öffnet seine Pforten. Und auch eine Content-Creatorin feiert ihre Premiere im Park.
25.03.2026 - 15:49 Uhr
Wenige Tage vor offiziellem Saisonstart hat der Europa-Park seinen neuen Themenbereich Monaco vorgestellt. Das dem Kleinstaat am Mittelmeer gewidmete Areal ist damit der 18. europäische Themenbereich im Park. „Wichtig war es uns, nicht eine Kulisse zu bauen, sondern letztendlich auch das mediterrane Lebensgefühl entstehen zu lassen“, sagte Park-Geschäftsführerin Ann-Kathrin Mack auf der Pressekonferenz anlässlich des Saisonstarts am kommenden Samstag.