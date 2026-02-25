In Prostatakrebs-Tumoren findet sich überproportional viel Mikroplastik, wie eine neue Studie zeigt. In dieser wiesen Forschende bei neun von zehn Patienten mit Prostatakrebs Mikroplastik im Tumorgewebe nach.
Mikroplastik ist überall: auf dem Mount Everest, in der Tiefsee und sogar in der Arktis. So sind Forscher in einem Tiefseegraben im Pazifischen Ozean in 8250 Metern Tiefe massenhaft auf Mikroplastik gestoßen. Mit Regen und Schnee rieseln die Mikro- und Nanoplastik-Teilchen aus der Luft auf die Erdoberfläche. Die winzigen Partikel werden in der Atmosphäre transportiert und können so über weite Strecken verteilt werden.