Medizin in Leonberg Was ist für den Patienten Krankenhaus die beste Therapie?
Geschichten des Jahres 2025 aus Leonberg und Umgebung: Das plötzliche Ausscheiden der Chefärztin Barbara John löst große Unruhe aus. Es ist nicht der einzige Abgang.
So was machen nur die Amerikaner? Nein, das ist leider nicht so. Auch in Deutschland erleben nicht wenige Führungskräfte, eben noch ganz oben, dass sie binnen einer halben Stunde ihr Büro räumen müssen, oft unter Aufsicht von Sicherheitspersonal. Das ergeht nicht nur in Ungnade gefallenen Managern so, sondern selbst leitenden Medizinern.