MicroRNA: So funktioniert die Genregulierung in Zellen

An diesem Montag hat in Stockholm die Bekanntgabe der diesjährigen Nobelpreisträger begonnen. Für den Medizin-Nobelpreis steht die Entscheidung fest. Er geht an zwei Gen-Forscher aus den USA, deren Forscher entscheidend dazu beigetragen hat, die interne Steuerung von Genen besser zu verstehen.

Markus Brauer 07.10.2024 - 14:37 Uhr

Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an die beiden Amerikaner Victor Ambros und Gary Ruvkun für die Entdeckung der microRNA und ihrer Rolle bei der Genregulierung. Das hat das Karolinska-Institut in Stockholm am Montagvormittag mitgeteilt.