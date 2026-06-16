Mediziner über Darmgesundheit „Jeder Furz ist einer zu viel“
Für viele ein unangenehmes Thema – doch Darmgesundheit ist wichtig. Der Arzt Ulrich Selz spricht über Fibermaxxing, Blähungen und die richtige Konsistenz des Stuhlgangs.
Für viele ein unangenehmes Thema – doch Darmgesundheit ist wichtig. Der Arzt Ulrich Selz spricht über Fibermaxxing, Blähungen und die richtige Konsistenz des Stuhlgangs.
Als Kind hatte er selbst massive Darmprobleme, auch deshalb beschäftigt sich der Mediziner Ulrich Selz seit Jahren mit dem Darm, den er auch „unser Bauch-Gehirn“ nennt. Im Interview spricht er darüber, warum viele Menschen trotz unauffälligem Befund ständig unter Unwohlsein leiden können – und was man jeden Tag tun kann, um den Darm zu schonen.