Die Stadt Leinfelden-Echterdingen lockt Mediziner mit 100 000 Euro, wenn sie sich für mindestens zehn Jahre niederlassen. Doch bislang wollte keiner das Geld. Was tun?
15.01.2026 - 14:00 Uhr
Entgegen einer aktuellen Umfrage der AOK, beklagen die Freien Wähler/FDP in Leinfelden-Echterdingen, dass sich die medizinische Versorgung in ihrer Stadt deutlich verschlechtert habe. „Ich bekomme das hier täglich mit“, sagt Fraktionschef Eberhard Wächter, der als Apotheker in Echterdingen arbeitet. Es habe in Leinfelden-Echterdingen lange Zeit genug Mediziner in jeder Fachrichtung gegeben. Mittlerweile sei das nicht mehr der Fall. Diesem Niedergang wolle er nicht tatenlos zusehen.