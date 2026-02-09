 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Esslingen

  6. Ärztemangel auf den Fildern? Experte widerspricht

Medizinische Versorgung Ärztemangel auf den Fildern? Experte widerspricht

, aktualisiert am 09.02.2026 - 11:25 Uhr
Medizinische Versorgung: Ärztemangel auf den Fildern? Experte widerspricht
1
Kinder-, und Jugendärzte in Leinfelden-Echterdingen bekommen immer wieder Terminanfragen aus dem Umland. Foto: IMAGO/YAY Images

Wie steht es um die Ärzteversorgung in Leinfelden-Echterdingen? Ein Experte hat dazu Gespräche mit Medizinern aus 13 Praxen geführt. Die Ergebnisse sind überraschend.

Filderzeitung: Natalie Kanter (nak)

In Sachen Ärztemangel passen Gefühl und Realität nicht ganz zusammen. Denn auch in Leinfelden-Echterdngen werden Klagen laut, dass sich die medizinische Versorgung deutlich verschlechtert habe. Patientinnen und Patienten müssten weitere Wege zurücklegen, weil Arztpraxen schließen, in andere Kommunen wechseln oder zusammengelegt werden. Martin Felger, Geschäftsführer der Firma Diomedes, hat nun ein anderes Bild und teils überraschende Ergebnisse präsentiert. Der Experte berät Kommunen. Die Stadt Leinfelden-Echterdingen hatte ihn beauftragt herauszufinden, wie hoch der Mangel an Hausärzten tatsächlich ist.

 

Felger und sein Team haben dazu Gespräche mit elf Hausärzten und Medizinern aus zwei Kinder-und Jugendpraxen geführt. Sie haben festgestellt, dass die Versorgungslage in Leinfelden-Echterdingen noch relativ gut ist, wenn auch in Echterdingen etwas schlechter, als in Leinfelden. Dazu passen diese Zahlen: Der Mittelbereich Stuttgart, zu dem Leinfelden-Echterdingen gehört, hat 759 542, also sehr viele Einwohner und mit 431 auch sehr viele Hausärzte. Der Versorgungsgrad liegt damit bei 97,1 Prozent. Freie Sitze gibt es 57,5.

MVZ-Genossenschaft nicht das Modell der Wahl

Unter den Hausärzten in Leinfelden-Echterdingen gebe es Praxen, die unternehmerisch orientiert seien, betont der Diomedes-Geschäftsführer. „Sie haben ein Interesse an neuen Entwicklungen, an einer Weiterentwicklung und auch daran andere Ärzte anzustellen.“ Das sei positiv zu bewerten, wenngleich teils auch Räume zur Expansion fehlten. Aus seiner Sicht sei für die Stadt Leinfelden-Echterdingen eine MVZ-Genossenschaft nicht das Modell der Wahl. Zur Erklärung: An diesem medizinischen Versorgungszentrum würde die Stadt sich beteiligen und so selbst zum Arbeitgeber werden.

Gerade junge Ärzte wollten sich lieber nicht selbstständig machen, sondern in einer Praxis mitarbeiten. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

In Leinfelden-Echterdingen gibt es zwei Typen von Hausarztpraxen

In Leinfelden-Echterdingen gibt es laut Felger zwei unterschiedliche Typen von Hausärzten. Zunächst jene Praxen, die einen oder mehrere Gesellschafter haben, wo auch angestellte Ärzte arbeiten und diese auch weitergebildet werden. Letzteres gehe aber nur bei entsprechenden räumlichen Voraussetzungen. Hier rät der Experte der Stadt mit diesen Ärzten ins Gespräch zu kommen über Flächen, die sie benötigen.

Dann gibt es die Einzelpraxen. Dort arbeiten meist ältere Kollegen – als Einzelkämpfer. „Sie bemühen sich schon länger einen Nachfolger zu finden und tun sich hierbei schwer.“ Diese Ärzte hätten es aber auch generell schwerer. Denn eine solche Praxis widerspreche dem Trend. Gerade junge Mediziner wollten sich nicht selbstständig machen, sondern sich vielmehr in einer Praxis anstellen zu lassen – und oft auch in Teilzeit arbeiten. Die Zahl der angestellten Ärzte habe sich seit dem Jahr 2010 vervierfacht. Generell gebe es eine Überalterung der Ärzteschaft. 38 Prozent der Hausärzte seien über 60 Jahre alt.

Praxen zusammenlegen?

Hier könnte man über eine Zusammenlegung der Praxen nachdenken, die Stadt könne helfen, ein Ärztehaus oder ein Gesundheitszentrum zu gründen. Wenn Felger auch zu bedenken gibt: „Die Ärzte müssen dazu die Bereitschaft mitbringen“, sagt er. Er zeigt Verständnis dafür, dass ein Arzt, der 30 Jahre lang sein eigener Chef war, nicht zwingend eine solche Veränderung herbeiwünsche.

Kinderärzte aus Leinfelden-Echterdingen auch im Umfeld beliebt

Neu zugezogene Eltern berichten laut der SPD-Fraktion, dass sie Schwierigkeiten haben, einen Kinder- und Jugendarzt für ihren Nachwuchs zu finden. Durch die beiden Kinder-, und Jugendarztpraxen, die Felger und sein Team befragt haben, sei die Versorgung junger Patientinnen und Patienten in Leinfelden-Echterdingen sicher gestellt, sagt derweil der Experte. Der Druck komme von außen, weil auch Menschen aus dem Umfeld dort nach Terminen fragen. Generell gebe es einen Engpass bei Fachärzten und bei qualifizierten medizinischen Fachangestellten. „Eine Arztpraxis ohne diese Berufsgruppe funktioniert nicht“, sagt Felger.

Unsere Empfehlung für Sie

Ärztemangel in Leinfelden-Echterdingen: Damit junge Mediziner Praxen übernehmen wollen

Ärztemangel in Leinfelden-Echterdingen Damit junge Mediziner Praxen übernehmen wollen

Was schon seit Jahren auf dem Land gilt, trifft nun auch die Städte. Es gibt zu wenig Mediziner, die sich mit einer eigenen Praxis selbstständig machen wollen. Leinfelden-Echterdingen will hier ganz gezielt gegensteuern.

Es soll einen runden Tisch mit der Ärzteschaft geben. Laut Felger steht die Ärzteschaft dem positiv gegenüber. Über mögliche Optionen, wo und wie ein Ärztehaus oder ein Gesundheitszentrums entstehen kann, kann dort geredet werden. Wenn mehrere Praxen sich schwer tun, Mitarbeiter zu gewinnen, „wären gemeinsame Aktionen“ zu überlegen, sagt er. So könnte man beispielsweise Schülerinnen und Schüler informieren, was es bedeutet als medizinische Fachangestellte zu arbeiten.

Die Kommune hat vor einiger Zeit beschlossen, 100 000 Euro auszubezahlen, wenn sich ein Mediziner in der Stadt für mindestens zehn Jahre niederlässt. Diese Förderung soll nun auch anteilig ausbezahlt werden können, wenn eine Praxis weitere Ärzte hinzunimmt. Die städtische Förderung wird entsprechend überarbeitet, dafür gaben die Fraktionen im Sozialausschuss hinter verschlossenen Türen grünes Licht. Die FDP regte an, darüber nachzudenken, das Grundstück an der Echterdiger Hauptstraße, auf dem früher die Bäckerei Wolkenstein zu finden war, für den Bau eines Ärztezentrums zu nutzen. Dazu würde kürzlich schon eine städtebauliche Idee samt Modell präsentiert.

Weitere Themen

Medizinische Versorgung: Ärztemangel auf den Fildern? Experte widerspricht

Medizinische Versorgung Ärztemangel auf den Fildern? Experte widerspricht

Wie steht es um die Ärzteversorgung in Leinfelden-Echterdingen? Ein Experte hat dazu Gespräche mit Medizinern aus 13 Praxen geführt. Die Ergebnisse sind überraschend.
Von Natalie Kanter
Neuhausen: CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann kommt zum Bürgergespräch

Neuhausen CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann kommt zum Bürgergespräch

Deutschlands Wirtschaft steckt im Krisenmodus: CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann kommt zum Bürgergespräch nach Neuhausen. Motto: „Wo steht Deutschland 2026?“
Von Andreas Pflüger
Wein-Tasting in Esslingen: Besonderes Event: 150 Weine, Club-Vibes und Aftershow-Party im Salemer Pfleghof

Wein-Tasting in Esslingen Besonderes Event: 150 Weine, Club-Vibes und Aftershow-Party im Salemer Pfleghof

Zum vierten Mal findet das Esslinger Wein-Tasting im Salemer Pfleghof statt. Jetzt läuft der Ticketverkauf. In den Vorjahren war das Event laut Veranstalter immer ausverkauft.
Von Greta Gramberg
Bürgerentscheid zur Bücherei: 8000 falsche Wahlunterlagen: Stadt Esslingen meldet Panne bei Briefwahl

Bürgerentscheid zur Bücherei 8000 falsche Wahlunterlagen: Stadt Esslingen meldet Panne bei Briefwahl

Die Stimmen könnten im schlimmsten Fall ungültig sein: 8000 Wähler erhielten fehlerhafte Unterlagen für den Bürgerentscheid zur Stadtbücherei. Das müssen Betroffene beachten.
Von Greta Gramberg
Kreis Esslingen: Segen, Süßes oder Selfies – Romantische Tipps für den Valentinstag

Kreis Esslingen Segen, Süßes oder Selfies – Romantische Tipps für den Valentinstag

Es muss am Valentinstag nicht immer die besungenen roten Rosen regnen. Welche Ideen es für innige Momente im Kreis Esslingen sonst noch gibt.
Von Petra Pauli
Fasnet 2026: Deizisau in närrischer Hand – Fröhliches Fest mit Teufeln und Hexen

Fasnet 2026 Deizisau in närrischer Hand – Fröhliches Fest mit Teufeln und Hexen

Tausende Besucher staunten über die Vielfalt der Häs und Guggenmusiken beim Deizisauer Fasnetsumzug. Rund um den Marktplatz feierten die Gäste ausgelassen.
Von Elisabeth Maier
Fasnet in Neuhausen: Ausgelassenheit ist keine Frage des Alters: MGV feiert 175 Jahre

Fasnet in Neuhausen Ausgelassenheit ist keine Frage des Alters: MGV feiert 175 Jahre

In seinem Jubiläumsjahr begeistert der MGV Neuhausen 1851 mit seiner Fasnets-Show „Vorwärts, zurück, Zeitreise total verrückt“ das Publikum mit viel Tanz und Gesang.
Von Rainer Kellmayer
Kreis Esslingen: Fink prangert Stellenabbau an: „Nicht auf Rücken der Familien austragen“

Kreis Esslingen Fink prangert Stellenabbau an: „Nicht auf Rücken der Familien austragen“

Der SPD-Landtagsabgeordnete Nicolas Fink unterstützt die „Heidenheimer Erklärung“. Sie setze ein deutliches Signal gegen überzogene Renditeerwartungen auf Kosten der Beschäftigten.
Von Andreas Pflüger
Streitpunkt Parkgebühren: Wie lässt sich in Esslingen besser und billiger parken?

Streitpunkt Parkgebühren Wie lässt sich in Esslingen besser und billiger parken?

Die Esslinger City leidet unter hohen Parkgebühren. CDU, Freie Wähler und FDP/Volt haben in neues städtisches Parkhaus angeregt, um die Gebühren zu beeinflussen.
Von Alexander Maier
Familien in Aichwald: Tempo bei Carrera-Race-Days – Kleine Flitzer auf der 74-Meter-Strecke

Familien in Aichwald Tempo bei Carrera-Race-Days – Kleine Flitzer auf der 74-Meter-Strecke

Bei den Race-Days in Aichelberg sorgte ein rennbegeistertes Team für schöne Erlebnisse mit Carrera-Miniaturautos. Spaß und Nervenkitzel für Jung und Alt.
Von Elisabeth Maier
Weitere Artikel zu Ärztemangel Medizinische Versorgung Leinfelden-Echterdingen Hausarzt
 
 