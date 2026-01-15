Patienten müssten weitere Wege zurücklegen, weil es nicht genug Praxen gebe, beklagen die Freien Wähler/FDP in Leinfelden-Echterdingen. Was kann die Stadt tun?
15.01.2026 - 14:00 Uhr
Entgegen einer aktuellen Umfrage der AOK, beklagen die Freien Wähler/FDP in Leinfelden-Echterdingen, dass sich die medizinische Versorgung in ihrer Stadt deutlich verschlechtert habe. „Ich bekomme das hier täglich mit“, sagt Fraktionschef Eberhard Wächter, der als Apotheker in Echterdingen arbeitet. Es habe in Leinfelden-Echterdingen lange Zeit genug Mediziner in jeder Fachrichtung gegeben. Mittlerweile sei das nicht mehr der Fall. Diesem Niedergang wolle er nicht tatenlos zusehen.