Ein medizinischer Notfall überschattet das Fußballspiel zwischen Niederländern und Ungarn. In den Anfangsminuten bricht Ungarns Co-Trainer Adam Szalai zusammen.

dpa 16.11.2024 - 22:03 Uhr

Amsterdam - Beim Nations-League-Spiel zwischen der Niederlande und Ungarn hat es in der Anfangsphase einen medizinischen Notfall gegeben. Nach wenigen Minuten sackte Ungarns Co-Trainer Adam Szalai an der Seitenlinie zusammen. Das Fußballspiel in der Johan Cruijff Arena wurde sofort unterbrochen, Sanitäter eilten in die Coaching-Zone des Teams.