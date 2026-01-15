Erstmals in der Geschichte der ISS holt die Nasa eine vierköpfige Crew wegen eines medizinischen Problems vorzeitig zur Erde zurück. Jetzt sind die vier Astronauten auf dem Heimweg.
15.01.2026 - 10:54 Uhr
Erstmals in der Geschichte der Internationalen Raumstation ISS holt die US-Raumfahrtbehörde Nasa eine vierköpfige Astronauten-Besatzung wegen medizinischer Probleme vorzeitig zurück zur Erde. Mit einem „Crew Dragon“ des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk dockten die vier Astronauten von der ISS ab, wie Live-Bilder der Nasa zeigten.