Meerengen im Fokus Erpressung über und unter Wasser
Mit der Blockade von Meerengen gibt es ein neues Erpressungspotenzial. Darauf ist die Welt kaum vorbereitet, kommentiert Christian Gottschalk. Es kann noch schlimmer kommen.
Mit der Blockade von Meerengen gibt es ein neues Erpressungspotenzial. Darauf ist die Welt kaum vorbereitet, kommentiert Christian Gottschalk. Es kann noch schlimmer kommen.
Der Iran und die USA haben die Welt in Geiselhaft genommen. Die Blockade der Straße von Hormus hat den Transport von Öl und Gas im Golf weitgehend zum Erliegen gebracht. Fast noch dramatischer ist, dass dabei offenbar geworden ist, wie vergleichsweise einfach das Erpressungsszenario funktioniert. Eine immense Gefahr für die Zukunft. Der Iran wird sich auch nach dem Ende der aktuellen Krise immer wieder an die Möglichkeiten erinnern, die er da in der Hand hat, und er wird nicht zögern, sie einzusetzen. Das Ganze ist eine Blaupause für diejenigen, die ebenfalls die technischen und militärischen Möglichkeiten haben, in diesem Bereich aktiv zu werden. Der Blick geht nach China.