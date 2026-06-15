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  6. Springer-Revival des einstigen Weltmeister- und Olympiasieger-Treffs

Meeting des TB Cannstatt Springer-Revival des einstigen Weltmeister- und Olympiasieger-Treffs

Meeting des TB Cannstatt: Springer-Revival des einstigen Weltmeister- und Olympiasieger-Treffs
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Wahrscheinlich die glücklichste Athletin beim Cannstatter Meeting: die Karlsruher Wiedereinsteigerin Mikaelle Assani. Foto: Günter Bergmann

Einst lockte das Springermeeting des TB Cannstatt viele Starts nach Stuttgart. Heute hat Jürgen Wörner die Wiederbelebung initiiert und kann interessante Geschichten erzählen.

Man sah es ihr an: Mikaelle Assani war die glücklichste Athletin des internationalen Sprung-Meetings des TB Cannstatt. Denn was die 23-jährige Weitspringerin des Karlsruher SC vor rund 16 Monaten hatte erleben müssen, war brutal. Ein Abriss und ein Anriss von zwei Sehnen im linken Oberschenkel, zugezogen bei den Hallen-Europameisterhaften im niederländischen Apeldorn, bedrohten sogar die Fortsetzung ihrer Karriere. In Cannstatt versuchte sie nun ihr Comeback, verhalten und mit verkürztem Anlauf, und kam auf Anhieb wieder auf 6,33 Meter. „Ich bin überglücklich, dass alles gut gegangen ist. Mein Ziel ist Olympia 2028“, sagte Assani.

 

Es war dies eine der aktuellen Geschichten der Veranstaltung, die der Gastgeber-Verein vor einem Jahr nach fast drei Dekaden Pause wiederbelebt hat. Oder genauer gesagt: dessen Meeting-Macher Jürgen Wörner. Der 67-Jährige, einst selbst nationaler Spitzenweitspringer, wagte sich in Kooperation mit den Sprung-Landestrainern Josephine Klein und Steffen Hertel an einen Neuanfang auf der renovierten Sportanlage „Auf der Steig“. Der Anfang war schon ordentlich, die Fortsetzung an diesem Samstag noch besser.„Wir sind sehr zufrieden. Die Teilnehmerzahl ist stark gestiegen, das Leistungsniveau ebenso. Und finanziell hat es auch gepasst“, bilanziert Wörner.

TB Cannstatt hat „Deutschlands schwersten Adler“

Sein besonderes Augenmerk galt natürlich dem Weitsprung, „seiner“ Disziplin, zu der er zahlreiche Anekdoten zum Besten geben kann. Unter anderem jene über seinen Spitznamen, der ihm bis heute erhalten geblieben ist. „Als ich 1985 mit 7,99 Metern deutscher Meister geworden war, meinten meine Sportkameraden, dass ich etwas zu viel auf den Rippen hätte“, erinnert sich Wörner. Geboren war damit „Deutschlands schwerster Adler“. Was jenen nicht daran hinderte, sechs Jahre später noch einmal aufs nationale Podest zu springen und Silber zu holen. Später, im Seniorenbereich, wurde Wörner sogar Welt- und Vizeweltmeister.

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Auf die Frage, warum er sich die Mühen rund ums Meeting antut, antwortet er: „In meiner aktiven Zeit bin ich von meinem Verein immer großartig unterstützt worden. Als Gegenleistung will ich mit der Organisation des Events etwas zurückgeben.“ Außerdem wolle man sich gegenüber der Stadt Stuttgart erkenntlich zeigen, nachdem diese „alle unsere Wünsche im Zusammenhang mit der Renovierung unserer Sportanlage“ erfüllt habe. Sein Ziel sei es nun, die sportliche Qualität von Jahr zu Jahr weiter zu steigern. Die Suche nach dafür nötigen zusätzlichen Sponsoren läuft.

Weltstars beim TV Cannstatt

Freilich, zum Level von früher, wie vor rund 30 Jahren, ist es noch ein weiter Weg. Seinerzeit fanden sogar Weltstars wie Mike Conley (USA), Ivan Pedroso (Kuba) und der deutsche Topdreispringer Charles Friedek den Weg nach Cannstatt. Sie sorgten für ein volles Haus und Jubelstürme unter den Fans. So etwas, ahnt Wörner mit glänzenden Augen, wird nicht noch einmal zu erreichen sein. Mit Conley, dem US-Amerikaner, der im Dreisprung 1992 Olympiasieger in Barcelona und 1993 Weltmeister in Stuttgart wurde, verbindet ihn bis heute eine tiefe Freundschaft. „Rund 30-mal habe ich ihn schon in seiner Heimatstadt Fayetteville in Arkansas besucht. Und seine Schwiegermutter, die man als eine typische, liebenswerte amerikanische Oma beschreiben könnte, hat mich offenbar in ihr Herz geschlossen“, erzählt Wörner.

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Und so könnte man dem Umtriebigen stundenlang zuhören, ziemlich sicher dann auch im nächsten Jahr wieder, dann bei der Auflage 2027. Bei der aktuellen ragte schließlich nicht nur das Ergebnis der erwähnten Comebackerin Assani heraus. Bei den Männern wiederholte der Weitspringer Noah Fischer (TV Herbolzheim) mit 7,77 Metern seinen Vorjahressieg. Er behauptete sich vor dem deutschen U-20-Meister Samuel Vallipuram vom VfB Stuttgart, der auf 7,36 Meter kam.

Im Hochsprung schaffte der Ukrainer Rostyslav Kaperyz 2,05 Meter. Und Sören Butter, U-20-Nachwuchsakteur der LG Filder, überzeugte mit 1,96 Metern.

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