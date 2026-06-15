Meeting des TB Cannstatt: Springer-Revival des einstigen Weltmeister- und Olympiasieger-Treffs

Man sah es ihr an: Mikaelle Assani war die glücklichste Athletin des internationalen Sprung-Meetings des TB Cannstatt. Denn was die 23-jährige Weitspringerin des Karlsruher SC vor rund 16 Monaten hatte erleben müssen, war brutal. Ein Abriss und ein Anriss von zwei Sehnen im linken Oberschenkel, zugezogen bei den Hallen-Europameisterhaften im niederländischen Apeldorn, bedrohten sogar die Fortsetzung ihrer Karriere. In Cannstatt versuchte sie nun ihr Comeback, verhalten und mit verkürztem Anlauf, und kam auf Anhieb wieder auf 6,33 Meter. „Ich bin überglücklich, dass alles gut gegangen ist. Mein Ziel ist Olympia 2028“, sagte Assani.