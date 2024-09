Dicke Luft an der Fuchshofschule – oder doch nicht?

Mega-Baustelle in Ludwigsburg

Lärm einer nahen Großbaustelle, schlechtes Klima in der Vorzeigeschule: Davon berichten Lehrer und ein Elternsprecher. Bei der Stadt Ludwigsburg sieht man allerdings kein Problem.

Phillip Weingand 27.09.2024 - 12:35 Uhr

Bagger, Lastwagen, Presslufthämmer – diese und andere Gerätschaften sind zwar nötig, um Häuser entstehen zu lassen, sie machen aber auch Lärm. Und im Falle einer so großen Baustelle wie für das Ludwigsburger Neubaugebiet Fuchshof, das derzeit im Osten der Stadt entsteht, sogar jede Menge davon. Seit Juli laufen dort die Bauarbeiten. Das Projekt ist von langer Hand geplant, in einigen Jahren sollen in den hier entstehenden Wohnblocks 1300 Menschen ein Zuhause haben. Es ist die derzeit größte Baustelle der Stadt.