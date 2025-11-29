AfD-Gegner mobilisieren seit Monaten. Sie wollen an diesem Samstag in Gießen die geplante Gründung einer neuen AfD-Jugendorganisation verhindern. Tausende Polizisten sind im Einsatz.
29.11.2025 - 04:00 Uhr
Gießen - Begleitet von voraussichtlich massiven Protesten will sich die AfD an diesem Samstag in Gießen treffen, um eine neue Jugendorganisation zu gründen. Erwartet werden bei rund 30 Veranstaltungen um die 50.000 Gegendemonstranten sowie einer der größten Polizeieinsätze in der Geschichte Hessens.