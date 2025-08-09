Wo wird das ESC-Finale im Mai 2026 gefeiert - in Innsbruck oder Wien? In wenigen Tagen fällt die Entscheidung. Die Tiroler Landeshauptstadt setzt nicht zuletzt auf den Charme des Neulings.
09.08.2025 - 05:10 Uhr
Innsbruck - Im Rennen um die Gastgeberrolle beim Eurovision Song Contest (ESC) 2026 rechnet Innsbruck mit dem Zuschlag. "Die Chance ist sehr groß. Unser Ehrgeiz, unser Engagement, unser Konzept sind gut angekommen", sagt Bürgermeister Johannes Anzengruber der Deutschen Presse-Agentur. Voraussichtlich am 20. August will der öffentlich-rechtliche Sender ORF darüber entscheiden, ob der ESC in Innsbruck oder in Wien stattfindet. Das Finale ist für den 16. oder den 23. Mai 2026 geplant.