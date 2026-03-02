Nach bewegten Tagen erlebt Mexiko-Stadt ein friedliches Großevent: Die Kolumbianerin begeistert Hunderttausende bei ihrem Auftritt unter freiem Himmel.
02.03.2026 - 16:44 Uhr
Mexiko-Stadt - Popstar Shakira hat vor 400.000 Zuschauern in Mexiko-Stadt ein kostenloses Konzert gegeben - und damit einen neuen Rekord aufgestellt. "Das ist ein Traum. Wie poetisch, diesen Ort so voller Menschen zu sehen", sagte die 49-Jährige auf dem Zócalo-Platz, dem größten Platz der mexikanischen Hauptstadt, umgeben von der beleuchteten Kathedrale und dem Nationalpalast. Es war ihr zweiter Auftritt dort nach 2007.