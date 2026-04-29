Quantencomputing wird zum Wirtschaftsmotor: Cloud-Lösungen, Mega-Deals und ein Wettlauf zwischen Europa, USA und China setzen neue Maßstäbe – und eröffnen Chancen für Branchenriesen und Newcomer.
Frankfurt am Main - Das Quantencomputing verlässt das Stadium eines reinen Forschungsprojekts und etabliert sich zusehends als handfester Wirtschaftsfaktor. Einem neuen Bericht der Unternehmensberatung McKinsey & Company zufolge markiert das Jahr 2026 einen massiven Einschnitt in der Entwicklung der Technologie: