162 Spiele gesperrt, 15 Millionen Dollar verloren – für Jurickson Profar ist die Saison gelaufen, bevor sie richtig begonnen hat. Die Major League Baseball greift nach einem erneuten Dopingverstoß knallhart durch. Warum die Strafe so drastisch ausfällt – und weshalb auch Max Kepler in diesem Zusammenhang eine Rolle spielt.

Für Jurickson Profar ist es ein sportlicher und finanzieller Totalschaden: 162 Spiele Sperre, die komplette Saison futsch – und 15 Millionen Dollar Jahresgehalt ebenfalls. Nach einem erneuten Dopingverstoß hat die Major League Baseball hart durchgegriffen.

Baseball-Star Jurickson Profar für 162 Spiele gesperrt

Der 33 Jahre alte Outfielder der Atlanta Braves wurde für ein volles Spieljahr aus dem Verkehr gezogen. In seiner Probe waren extern zugeführtes Testosteron sowie entsprechende Metaboliten nachgewiesen worden. Die Konsequenzen sind gravierend: Profar verliert das komplette Jahresgehalt aus seinem bis 2027 laufenden Dreijahresvertrag über insgesamt 42 Millionen Dollar. Weil es sich um einen Wiederholungsfall handelt, fiel die Strafe maximal aus.

Profar ist Wiederholungstäter

Bereits Ende März 2025 war der in Curaçao geborene Profi für 80 Spiele ohne Bezahlung gesperrt worden und hatte dadurch die Hälfte seines damaligen 12-Millionen-Dollar-Salärs eingebüßt. Damals ging es um Choriongonadotropin (hCG), ein Hormon, das die körpereigene Testosteronproduktion ankurbelt. Profar ist erst der siebte Spieler der Liga, der nach einem zweiten Verstoß die volle 162-Spiele-Sperre erhält.

All-Star von 2024 will Berufung einlegen

Die aktuelle Sperre tritt am Freitag in Kraft. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AP will Profar allerdings Berufung einlegen. Nach seiner ersten Sperre hatte er betont, dass er „niemals wissentlich eine verbotene Substanz einnehmen würde“. Die Braves reagierten mit deutlichen Worten und erklärten, man sei „unglaublich enttäuscht“ über den positiven Test des All-Stars von 2024.

Auch ein deutscher Profi wurde gesperrt

Auch ein deutscher Profi ist betroffen: Max Kepler wurde in diesem Jahr bereits für 80 Spiele gesperrt. Der Outfielder war am 9. Januar nach einem positiven Test auf das anabole Steroid Epitrenbolon sanktioniert worden.