162 Spiele gesperrt, 15 Millionen Dollar verloren – für Jurickson Profar ist die Saison gelaufen, bevor sie richtig begonnen hat. Die Major League Baseball greift nach einem erneuten Dopingverstoß knallhart durch. Warum die Strafe so drastisch ausfällt – und weshalb auch Max Kepler in diesem Zusammenhang eine Rolle spielt.
Für Jurickson Profar ist es ein sportlicher und finanzieller Totalschaden: 162 Spiele Sperre, die komplette Saison futsch – und 15 Millionen Dollar Jahresgehalt ebenfalls. Nach einem erneuten Dopingverstoß hat die Major League Baseball hart durchgegriffen.