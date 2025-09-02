Nach westlichen Sanktionen wegen Moskaus Angriffskrieg gegen Kiew ist Russland auf der Suche nach anderen Abnehmern für Energielieferungen. Mehr Gas soll künftig nach China gehen.
02.09.2025 - 11:28 Uhr
Russland will mehr Gas nach China liefern. Gazprom-Chef Alexej Miller sagte russischen Agenturen zufolge in Peking, dass ein rechtlich bindendes Memorandum über den Bau der Pipeline Kraft Sibiriens 2 (auch Power of Siberia 2) über die Mongolei nach China unterzeichnet worden sei. Der Gaspreis werde niedriger sein als für Europa. Letzteres begründete Miller demnach mit niedrigeren Transportkosten.